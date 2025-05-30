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Şarkıcı Şimal Vefat Etti! 39 Yaşındaydı

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ŞİMAL’İN HASTALIK SÜRECİ

2022 yılında meme kanserini yenmeyi başaran şarkıcı Şimal, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat geçirmişti. Ancak hastalığı tekrarladığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde, Şimal’in eşi Necati Arıcı, durumu hakkında “Durumu kritik” diyerek ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüleştiğini bildirmişti.

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Son dakika gelişmesiyle birlikte, Şimal’den acı bir haber geldi. Necati Arıcı, eşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Necati Arıcı, Şimal’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası’nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.” ifadelerini kullandı.

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