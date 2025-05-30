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Şarkıcı Şimal Vefat Etti! 39 Yaşındaydı

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ŞİMAL’İN SAĞLIK DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

2022’de meme kanserini yenmeyi başaran ünlü şarkıcı Şimal, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat oldu. Ancak hastalığının geri döndüğünü söylemişti. Şimal’in eşi Necati Arıcı, dün akşam yaptığı açıklamada; “Durumu kritik” diyerek, eşinin sağlık durumunun kötüleştiğini duyurdu.

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Üzücü bir şekilde, Necati Arıcı, yaptığı açıklamayla Şimal’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Necati Arıcı, eşinin sosyal medya hesabından; “Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası’nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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