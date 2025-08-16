Şarkikaraağaç’ta Çarpışma, 5 Yaralı

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPŞTI

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Aşağıkale Mahallesi’ndeki Total kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Doğan Y. yönetimindeki 32 YU 405 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa D. idaresindeki 34 SP 7836 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler Doğan Y. ile Mustafa D. ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Dursun Y., Hamide K. ve Emine Ö. yaralandı. Olayın ardından ihbarda bulunulmasıyla birlikte, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kazazedelere gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye taşındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.