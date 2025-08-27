Şarkikaraağaç’ta Çınar Dalı Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, asırlık bir çınar ağacının dalı, seyir halinde olan bir otomobilin üzerine düştü. İlgili olay, öğle saatlerinde ilçenin Merkez Camii mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANINDAKİ DURUM

Edinilen bilgiye göre, çınar ağacının dalı aniden koparak 06 VMK 39 plakalı Volkswagen marka otomobilin üstüne düştü. Olay, çevrede paniğe yol açsa da şans eseri yaralanan kimse olmadı. Ancak araçta maddi hasar oluştu.

HALKIN TEPKİLERİ

Vatandaşlar, yaşanan olayın büyük bir tehlike olduğunu ifade etti. Neyse ki, ağaç altında olay anında kimsenin bulunmaması ilçe halkı için bir teselli kaynağı oldu.