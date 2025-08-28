Şarkikaraağaç’ta Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZADA YARALANMA OLAYI

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kavşakta bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Ulvikale Mahallesi’nde, 101. Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Ali U. yönetimindeki 07 CCT 060 plakalı otomobil ile Abdurrahman H. idaresindeki 32 AN 403 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası motosikletli yola savruldu ve yaralandı.

SALONDA İLK MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulans ile Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.