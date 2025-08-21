Şarkikaraağaç’ta motosiklet kazası yaşandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA YER ALDI

Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Orta Mahalle Konya Caddesi Garaj Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Nurettin E. yönetimindeki 32 ADK 513 plakalı motosiklet, Kazım K.’nın kullandığı 32 SN 977 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola fırlayan Nurettin E. yaralanarak yardım istemeye başladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.