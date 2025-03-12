Şarkikaraağaç’ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANI VE SONUÇLARI

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, bir tırın kontrolden çıkması sonucu trajik bir kaza yaşandı. Kaza, saat 20.00 civarında, Şarkikaraağaç ilçesi Alcıklar Mahallesi Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki sürücü Hamza A. yönetimindeki 32 AFF 796 plakalı Mercedes marka tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak refüje devrildi.

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü Hamza A., ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, Hamza A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı.

İNCELEME SÜRECİ

Kazanın ardından, olay yerinde detaylı bir inceleme başlatıldı. Sürücünün hareketleri ve kaza anındaki koşulların araştırılması, ilerleyen süreçte kazanın nedenleri konusunda netlik sağlayacaktır.