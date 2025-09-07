Haberler

Şarkikaraağaç’ta Yangın Kontrol Altında

YANGIN OLAYI

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa süre içinde söndürüldü. Olay, Ulvikale Mahallesi’nde bulunan apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle dairenin mutfak kısmında yangın başladı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangın esnasında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme durumu yaşanmadı, ancak dairenin mutfağının bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Haberler

Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.