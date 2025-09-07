Şarkikaraağaç’ta Yangın Kontrol Altında

YANGIN OLAYI

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa süre içinde söndürüldü. Olay, Ulvikale Mahallesi’nde bulunan apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle dairenin mutfak kısmında yangın başladı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangın esnasında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme durumu yaşanmadı, ancak dairenin mutfağının bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.