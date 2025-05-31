Şarkışla’da Bayramlık Kıyafet Dikildi

BAĞIŞLAMA FAALİYETİ

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirilen tekstil model makineci kursunda, ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık kıyafetler hazırlandı. Kurs süresince, 1-13 yaş grubu çocuklar için bayram hediyesi olarak oluşturulan 50 parça giysi, Şarkışla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edilerek çocuklara ulaştırıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğreticisi Merve Sevim Şimşek, düzenlenen etkinliğin her yıl geleneksel bir şekilde devam ettirilmesini istiyor. Bu tür faaliyetlerin çocukların bayram coşkusunu artıracağına dikkat çekiliyor.