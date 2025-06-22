Şarkışla’da Cami İnşaatı Devam Ediyor

SİVAS’TA CAMİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde hayırseverlerin katkısıyla inşa edilen caminin yapımında mahalle kadınları da aktif rol alıyor. Yukarı Mahalle’de geçen hafta temeli atılan Kale Camisi’nin inşaat çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 bin 200 metrekarelik alanda cami, Kur’an kursu, şadırvan, gasilhane, çocuk oyun alanı, yeşil alan ve otopark yer alacak. Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen cami inşaatında mahalleli kadınlar, erkeklerle birlikte omuz omuza çalışarak destek veriyor.

KADINLAR DA GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYOR

Mahallede kadınların yapıcı katkıları gözlemleniyor. Kadınlar, duvar ören ustalara yardımcı olmak için inşaat alanına briket taşıyor. Gençlerden yaşlılara, herkes bu projeye katkıda bulunuyor ve inşaat imece usulü devam ediyor. Briket taşıyan 77 yaşındaki Emine Kader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İnşaata 4-5 gündür gelip gidiyoruz. Cami inşaatında çalışmak için briket götürüyoruz, duvara koyuyoruz ve emeğimiz geçsin istiyoruz. Amacımız, gayemiz camimiz için” diyor. Kader, herkesin cami için destek vermesi gerektiğini ifade ediyor.

BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Kalenin Uşağı Cami Yaptırma, Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Bulut, cami inşaatına maddi ve manevi katkı sağlayanlara teşekkür ederek, mahalledeki birlik ruhunu vurguluyor. Bulut, “Mahalle bizim, biz hep biriz. Burada yıllardır aynı mahalledeyiz, aynı bölgede yaşarız ve birbirimizi iyi tanırız. Mahallemize bir cami yapmak istedik ve başladık” şeklinde konuşuyor. Projelerinin ve resmi evraklarının tamamlandığını belirten Bulut, şu an duvar örme çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekliyor. Maddi durumu zayıf olan kadınların da büyük bir azimle çalışarak yardımcı olduğunu ifade ediyor. “Cami bir an önce bitsin istiyorlar” diyor.