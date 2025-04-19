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Şarkışla’da Hayvan Pazarı Hareketli

YOĞUNLUK YAŞANAN HAYVAN PAZARI

Türkiye’nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. İlçe merkezinde bulunan bu pazar, yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 yılından bu yana hizmet veriyor.

ARTAN HAREKETLİLİK

Pazar, her hafta cumartesi günleri hayvan alım satımına açılıyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte pazardaki yoğunluğun artması gözlemleniyor. Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı’nda yoğunluğun bayrama kadar devam ederek daha da artması bekleniyor.

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