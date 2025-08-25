Şarkışla’da Sinema Etkinliği Yapıldı

ŞARKIŞLA’DA AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde açık hava sinema etkinliği yapıldı. Şarkışla Belediyesinin Gülsu Şehitler Meydanı’nda gerçekleşen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik boyunca sinema filmi izleyen katılımcılara belediye tarafından çeşitli ikramlar sunuldu.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Belediye Başkanı Kasım Gültekin, programda yaptığı açıklamada, bu etkinliğin vatandaşları bir araya getirme açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Gültekin, “Bu sadece bir film gösterimi değil, aynı zamanda dostlukların, kardeşliklerin pekiştiği bir ortam oldu. Hemşehrilerimizle bu coşkuyu paylaşmak bizler için büyük mutluluk. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

GELECEK ETKİNLİKLER

Belediye, etkinlik çerçevesinde 26 ve 30 Ağustos’ta da çeşitli filmleri vatandaşlarla buluşturacak.