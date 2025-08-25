Haberler

Şarkışla’da Sinema Etkinliği Yapıldı

ŞARKIŞLA’DA AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde açık hava sinema etkinliği yapıldı. Şarkışla Belediyesinin Gülsu Şehitler Meydanı’nda gerçekleşen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik boyunca sinema filmi izleyen katılımcılara belediye tarafından çeşitli ikramlar sunuldu.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Belediye Başkanı Kasım Gültekin, programda yaptığı açıklamada, bu etkinliğin vatandaşları bir araya getirme açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Gültekin, “Bu sadece bir film gösterimi değil, aynı zamanda dostlukların, kardeşliklerin pekiştiği bir ortam oldu. Hemşehrilerimizle bu coşkuyu paylaşmak bizler için büyük mutluluk. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

GELECEK ETKİNLİKLER

Belediye, etkinlik çerçevesinde 26 ve 30 Ağustos’ta da çeşitli filmleri vatandaşlarla buluşturacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi Çocuklar İçin

Muğla'da düzenlenen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla bir araya getirilerek çevre bilinci ve orman sevgisi kazandırıldı.
Haberler

Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

İstanbul Sultangazi'de virajı alamayan hafriyat yüklü tır devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, mazot dökülmesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı ve inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.