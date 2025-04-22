Şarkışla’da Toplantı Gerçekleştirildi

TOPLANTININ DETAYLARI

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıya Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk başkanlık etti. Aşık Veysel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları yer aldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü bu oturumda, İl Genel Meclis üyeleri Orhan Tamer ile Kayhan Kevek ve muhtarlar Kemal Aşık ve Hakan Sözmen, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine yeniden seçildi.

KÖYLERİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR

Öztürk, toplantıda yaptığı açıklamada, köylerin gelişimi için önemli kararlar aldıklarını vurguladı. En iyi hizmeti sunmak amacıyla gayretle çalıştıklarını dile getiren Öztürk, “Zorlu kış koşullarında fedakarca çalışan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların katkıları, köylerimizin yaşadığı her türlü zorluğu aşmada bizlere büyük bir güç veriyor.” dedi.