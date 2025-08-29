Şarkışla Esnaf Başkanı İstifa Etti

ŞARKIŞLA ESNAF ODASI BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 2022 yılında Şarkışla ve Altınyayla esnafının destekleriyle başkanlık görevine seçilen Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, artan iş yoğunluğu ve zaman yetersizliği nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Murat Çiçek, esnafa hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

GÖREVDE GEÇEN SÜREÇ VE TEŞEKKÜR

Murat Çiçek, yaptığı açıklamada, 2022 yılında Şarkışla ve Altınyayla esnafının desteğiyle seçildiğini vurguladı. Görev süresi boyunca esnafa en iyi hizmeti sunmak için çaba harcadıklarını ifade eden başkan, yönetim kurulu üyelerine ve kendisine destek olan esnaf arkadaşlarına teşekkür etti.

İSTİFA NEDENİ VE DÜŞÜNCELERİ

Çiçek, istifa kararını iş yükü nedeniyle aldığını açıkladı. “Göreve geldiğimiz günden itibaren esnafımız için elimizden gelen gayreti gösterdik. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın desteğiyle birçok önemli çalışmayı hayata geçirdik. Ancak artan iş yüküm nedeniyle başkanlık görevime yeterince zaman ayıramayacağımı düşündüğümden bugün itibarıyla Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Benden sonra görevi devralacak olan arkadaşıma başarılar diliyorum. Bu süreçte istemeden kalbini kırdığım herkesten helallik istiyorum,” dedi.