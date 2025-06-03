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Şarköy’de Sahte İçki Ele Geçirildi

ŞARKÖY’DE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Şarköy ilçesinde, bir evde sahte içki bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki bulundurduğu belirtilen bir evde araştırma yaptı. Evin içinde yapılan incelemede, 20 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

SÜLEYMANPAŞA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Cami Mahallesi’nde, uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.H’yi durdurdu ve yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

ERGENE’DE RUHSATSIZ TABANCA YAKALANDI

Ergene ilçesinde, ruhsatsız tabanca taşıyan bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

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