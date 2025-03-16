Şarköy’de Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAM

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Ramazan ayına özel gerçekleştirilen etkinlikte Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Şarköy Gazi Süleyman Paşa Camii’nde, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Gençler Teravihe Koşuyor” programı çerçevesinde, Peygamber efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine sunuldu.

DUALAR VE SALAVATLAR EŞLİĞİNDE ZİYARET

Teravih namazının ardından gerçekleşen etkinliğe, Din Hizmetleri Uzmanı Beytullah Tokaç, İlçe Vaizesi Ayşenur Özkul, Kur’an Kursu Öğreticisi Nisanur Uzun, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, Gençlik Koordinatörü Yardımcısı Kadir Ertaş, Gazi Süleyman Paşa Camii İmam Hatibi Alim Yılmaz ve Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii İmam Hatibi Hikmet Ögtem katıldı. Cam fanus içinde korunmuş olan Sakal-ı Şerif, dualar ve salavatlar eşliğinde ziyarete açılarak, vatandaşların ilgisini çekti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Camiye akın eden vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i görmek için büyük bir kalabalık oluşturdu ve salavatlar eşliğinde duygusal anlar yaşandı. Ziyaret sırasında bazı katılımcılar, bu manevi atmosferi cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmeyi tercih etti. Programın sonunda Şarköy Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bu özel program, katılımcılara unutulmaz bir gece sundu.