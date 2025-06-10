Saros Körfezi’nde 200 Ton Atık

SAROS KÖRFEZİ’NDE BAYRAMDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Edirne’nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi sahilleri ve çevresindeki alanlarda, Kurban Bayramı tatilinde büyük bir temizlik çalışması yapıldı ve toplamda 200 ton atık toplandı. Keşan Belediyesinden gelen bilgilere göre, bayram süresince Yayla, Danişment ve Erikli sahillerinde turizm yoğunluğu gözlemlendi.

KEŞAN BELEDİYESİNDEN ETKİLİ TEMİZLİK

Tatil döneminde, Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahillerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, sahil ve kumsallarda toplam 40 ton atık toplayarak, bölgenin genelinde yer alan yeşil alanlar, mesire yerleri ve ana yollar üzerindeki temizlik faaliyetleri sonucunda toplamda 200 ton atık biriktirdi.