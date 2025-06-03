Saros Körfezi’ne Tank Batırıldı

ASKERİ TANK BATIRMA TÖRENİYLE YAPAY RESİFLER OLUŞTURULUYOR

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi’ne bağlı Gökçetepe açıklarında gerçekleştirilen askeri tank batırma töreninden sonra açıklamalarda bulundu. Sezer, bu törenin ‘Yapay Resif Oluşturma’ projesinin bir parçası olduğunu belirtti. “Burada batırılan tankımız 1960 yapımı bir tank. Güzel bir etkinlik oldu. Türkiye’de de ikinci herhalde,” diyen Sezer, bölgede bir uçak batırma niyetleri olduğunu da ifade etti. Ayrıca, “Yani bu bölgede sürekli benzer alanlar, yapay resifler oluşturacağız. Hem uçak hem tank ve benzeri malzemeleri inşallah çevreye de zarar vermeyecek şekilde bütün materyalleri söküldü, alındı,” diye ekledi. Bunun yanı sıra, dalış turizmini teşvik etmek amacıyla bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

DALGIÇLAR İÇİN YENİ FIRSATLAR YARATILACAK

Vali Sezer, “Burada yapay resifler oluşsun ve dediğim gibi dalış turizmi yapanlar da burada güzel bir vakit geçirsinler,” diyerek mekanın turizm açısından katkısına vurgu yaptı. Saros bölgesinin, Çanakkale’ye bağlı Gelibolu ilçesindeki tarihi sualtı parkıyla birleşme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, “Gelibolu Yarımadası hemen yakınımızda birbirine yakın. Yani bir tur kapsamında hem oradaki savaş batıkları hem buradaki şimdi suyun altında batırılan gemi, uçak ve tanklar ziyaret edilebilir, bir rota oluşturulabilir, aslında bir dalış rotası oluşturulabilir Çanakkale’yle beraber,” dedi. Saros’un bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, “Biz heyecanlıyız, inşallah devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.