Sarp Sınır Kapısı’nda Bayram Hareketliliği

Bayram tatili hareketliliği devam ediyor. 9 gün süren tatil fırsatını değerlendiren vatandaşlar, Karadeniz turu kapsamında yaptıkları tatilleri Batum’da sonlandırmak amacıyla Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçiyor.

SINIRDA YOĞUNLUK

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden yola çıkan tatilciler, son olarak Batum’a girebilmek için Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Aynı zamanda, İran’dan Türkiye’ye tatile gelen vatandaşlar da dönüş yolculukları sırasında yoğunlukla karşılaşıyor. Sınır kapısında uzun kuyruklar oluşmuş durumda, ve bayram tatiline kadar bu yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

DÖNÜŞTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Ümit Kabaosmanoğlu, bayram tatilini 3 gün boyunca nişanlısıyla birlikte Batum’da geçirdiklerini belirtti. “Gezdik, eğlendik, giderken yoğunluk yoktu ama dönüşte yoğunluk yaşadık” açıklamasında bulundu. İran’dan tatile Türkiye’de devam etmek isteyen Sara Ümranlı ise, Gürcistan’a geldiklerini ve şimdi Trabzon’a geçeceklerini ifade etti. “İki günlüğüne geldik, herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.