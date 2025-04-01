Sarp Sınır Kapısı’nda Bayram Yoğunluğu

BAYRAM TATİLİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Bayram tatili sebebiyle yurt dışında zaman geçirmek isteyenler, Sarp Sınır Kapısı’nda büyük bir yoğunluk oluşturdu. Türk tatilciler Batum’a geçerken, İran vatandaşları ise Türkiye’ye dönüş yapıyor. 9 günlük bayram tatilinin avantajını kullanan birçok kişi, Karadeniz turu yaparak tatillerini Batum’da tamamlamak için Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a giriş yapıyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden gelen tatilciler, Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oluyor. Bunun yanı sıra, İran’dan Türkiye’ye tatile gelen vatandaşlar da dönüş yolunda uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor. Sınır kapısında yaşanan yoğunluğun, bayram tatilinin sona ermesine kadar devam etmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARDAN GÖRÜŞLER

Bayram tatilini nişanlısıyla Batum’da 3 gün geçiren Ümit Kabaosmanoğlu, “Gezdik, eğlendik, giderken yoğunluk yoktu ama dönüşte yoğunluk yaşadık” şeklinde konuştu. İran’dan Türkiye’de tatil yapmak isteyen Sara Ümranlı ise tatil için önce Gürcistan’a geldiklerini, ardından Trabzon’a geçeceklerini belirtti. “İki günlüğüne geldik, herkese hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.