Sarp Sınır Kapısı’nda Bayram Yoğunluğu Yaşandı

SARP SINIR KAPISI’NDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

ARTVİN – Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen tatilciler, Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Türk vatandaşları, Batum’a geçerken, İranlılar Türkiye’ye giriş yapıyor. Tatilin 9 gün sürmesi, birçok kişinin Karadeniz turu kapsamında tatillerini Batum’da sonlandırmalarına neden oldu. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden gelen tatilciler, Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçerek yoğunluğa katkı sağlıyor.

İRAN’DAN TATİLE GELENLER DÖNÜŞTE ZORLANIYOR

Diğer yandan, İran’dan Türkiye’de tatil yapmaya gelen insanlar, dönüş yolunda yoğun kalabalıkla karşılaşıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu Sarp Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğun bayram tatili süresince devam etmesi bekleniyor. Ümit Kabaosmanoğlu, bayram tatilini 3 günlüğüne nişanlısıyla Batum’da geçirdiğini belirterek, “Gezdik, eğlendik, giderken yoğunluk yoktu ama dönüşte yoğunluk yaşadık” şeklinde konuştu.

TATİLCİLERİN DENEYİMLERİ

İran’dan Türkiye’de tatil yapmak isteyen Sara Ümranlı ise, “Tatil için önce Gürcistan’a geldik, şimdi Trabzon’a geçiyoruz. İki günlüğüne geldik, herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi. Bayram tatili nedeniyle sınır kapısında yaşanan hareketlilik, tatilcilerin yoğun geçişleriyle daha da artıyor.