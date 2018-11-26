Beşiktaş maçını o yönetecek

UEFA Avrupa Ligi 1. Grubu’nda mücadele veren Beşiktaş’ın Sarpsborg ile oynayacağı maçı Harald Lechner yönetecek.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Sarpsborg ile oynayacağı mücadelenin hakemleri açıklandı. Sarpsborg Stadı’nda 29 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

TRT