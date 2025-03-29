Saruhan Hünel, Arka Sokaklar’a Katıldı

DİZİDEKİ YENİ DÖNEM

Ekranların dikkat çeken dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonu ile izleyiciyi kendine bağlı tutmaya devam ediyor. Güçlü hikaye anlatımıyla öne çıkan dizi, kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle heyecan seviyesini artırıyor. Son dönemde yaşanan sürpriz transferi ise izleyicilerin ilgisini fazlasıyla çekti.

YENİ İSİM SERDAR BULUT

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Saruhan Hünel, Arka Sokaklar dizisine konuk olarak katıldı. Kariyeri boyunca canlandırdığı etkileyici karakterlerle dikkat çeken Hünel, İstanbul’un yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Serdar Bulut karakterine hayat verecek. Rıza Baba ile ekibinin Serdar Bulut ile kesişecek yolu, geçmişteki bir cinayet dosyasının açılmasıyla gerçekleşecek.

Rıza Baba ve ekip, radarlarına giren bu tehlikeli düşmanı alt etmek için hazırlık yaparken, beklenmeyen bir gelişme işleri zorlaştıracak. Bu süreçte, Ceyhun’un sebep olduğu bir durum yüzünden Metin’in büyük bir belaya bulaşacağı ve ileride yaşanacak büyük fırtınanın ilk işaretlerinin ortaya çıkacağı anlaşılıyor.

Türker İnanoğlu’nun yaratıcılığını taşıyan Arka Sokaklar, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar ve Burak Satıbol gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiriyor. Senaryosu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul tarafından yazılan dizinin yönetmen koltuğunda Baran Özçaylan oturuyor.