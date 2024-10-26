Sarunas Jasikevicius: ‘Son Şampiyonu Yenmek Zor’

BASIN TOPLANTISI VE JASIKEVICIUS’UN AÇIKLAMALARI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, Panathinaikos’u ve Ergin Ataman’ı tebrik ederek açıklamalarına başladı. Oyuna başlangıcında takımın basketbol ve mantalite açısından sorunlar yaşadığını belirten Jasikevicius, “Son periyotta daha çok savaştık ama sonrasında çocukça top kayıpları yaptık. Beni asıl endişelendiren konu, takımın birlik olmaması.” ifadelerini kullandı. Takımın neden Panathinaikos’un baskısını karşılayamadığına dikkat çeken Jasikevicius, “Basketbol açısından bakınca ‘Panathinaikos neden bize baskı yaptı, biz neden baskı yapamadık’ diye düşündüm. Takımca iletişim halindeydiler, biz ise ayrı odalarda gibiydik. Birlik olmak çok önemli.” şeklinde konuştu.

TAKIMDAKİ SORUNLAR ÜZERİNE DEĞİNİŞİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Son periyoda farklı bir tabloyla başladığını vurgulayan Jasikevicius, şu an sadece 15 dakika iyi oyunla son şampiyonu yenmenin mümkün olmadığını ifade etti. Takımdaki sorunların giderilmesi için gerekli iletişimlerin yapılması gerektiğinin altını çizen Litvanyalı teknik direktör, “Konu, her şey iyi giderken bir şeyler yapmak değil. İlk 2 çeyrekte takım ayrı noktalardaydı, iletişim yoktu. Son 2 çeyrekte birbirleriyle konuşuyorlardı. Bunlar beni endişelendiriyor ve bunları düzeltmemiz lazım.” diyerek düşüncelerini tamamladı.