Haberler

Şaşırtıcı Gerçekler Ortaya Çıkıyor

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

CHP Lideri’ne yönelik yumruklu saldırı nedeniyle tutuklanan Selçuk Tengioğlu hakkında dikkat çekici bir gerçeği Özgür Özel ortaya çıkardı. Özel, Tengioğlu’nun bu yılın Ocak ayında İBB’ye gelerek İmamoğlu’na suikast planı ihbarında bulunduğunu belirtti. Şu an Tengioğlu tutuklanma aşamasına sevk edilerek, hızlı bir şekilde tutuklanmış durumda.

TENGİOĞLU’NUN İHBARI

Özel, Tengioğlu’nun daha önce “Benim koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak.” şeklindeki ifadesini aktardı. Bu durumu duyduktan sonra İBB yetkililerinin polisi çağırdığını ve iki polise, “Alın, dinleyin. Bu kişi böyle bir iddiada bulunuyor.” diyerek durumu ilettiklerini bildirdi.

SAVCIYA ÇAĞRI

Özgür Özel, ayrıca Tengioğlu’nun “Ben iki evladın katili olan adamım. Yeni çıktım içeriden 3-4 yıl önce. Koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu’na suikast emri alındı, bilginiz olsun.” demek üzere kapıyı çalabileceği bilgisini verdi. Bu bağlamda savcıların ilgili koğuşu araştırması gerektiğine vurgu yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnter Barcelona Maçı 0-0 Devam Ediyor

Inter ve Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı sonucu ve canlı skor bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçta yaşanan gelişmeler merak ediliyor.
Haberler

Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Gözaltında

ABD'de Filistin yanlısı eylemleri nedeniyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün davasında İkinci Temyiz Dairesi henüz bir karar vermedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.