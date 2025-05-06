Şaşırtıcı Gerçekler Ortaya Çıkıyor

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

CHP Lideri’ne yönelik yumruklu saldırı nedeniyle tutuklanan Selçuk Tengioğlu hakkında dikkat çekici bir gerçeği Özgür Özel ortaya çıkardı. Özel, Tengioğlu’nun bu yılın Ocak ayında İBB’ye gelerek İmamoğlu’na suikast planı ihbarında bulunduğunu belirtti. Şu an Tengioğlu tutuklanma aşamasına sevk edilerek, hızlı bir şekilde tutuklanmış durumda.

TENGİOĞLU’NUN İHBARI

Özel, Tengioğlu’nun daha önce “Benim koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak.” şeklindeki ifadesini aktardı. Bu durumu duyduktan sonra İBB yetkililerinin polisi çağırdığını ve iki polise, “Alın, dinleyin. Bu kişi böyle bir iddiada bulunuyor.” diyerek durumu ilettiklerini bildirdi.

SAVCIYA ÇAĞRI

Özgür Özel, ayrıca Tengioğlu’nun “Ben iki evladın katili olan adamım. Yeni çıktım içeriden 3-4 yıl önce. Koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu’na suikast emri alındı, bilginiz olsun.” demek üzere kapıyı çalabileceği bilgisini verdi. Bu bağlamda savcıların ilgili koğuşu araştırması gerektiğine vurgu yaptı.