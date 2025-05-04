SASKİ, Yıllık 1 Milyon Lira Tasarruf Edecek

ENERJİ TASARRUFU VE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Kiremitlik Terfi Merkezi’nde başlayacak yenileme çalışmalarıyla yıllık yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SASKİ’nin bu merkezde kapsamlı bir rehabilitasyon projesi uygulayacağı bilgisi verildi. Terfi merkezi sisteminin mevcut ekipmanları, daha az enerji tüketen ve yüksek performans sunan yeni nesil motorlar ve pompalarla yenilenecek. Açıklamada ayrıca, “Sistem sağlığı açısından büyük önem taşıyan darbe kontrol vanası kurulumu ile hem hat güvenliği sağlanacak hem de uzun vadeli bakım maliyetleri azaltılacak” denildi. Otomatik olarak su darbesi kaynaklı arızaları önleyecek olan vana ile birlikte, yapılacak iyileştirmelerle hem arızalar azaltılacak hem de hatların kullanım ömrü uzayacak. Yıllık 205 bin kilovat enerji tasarrufu hedefleniyor. Enerji verimliliği odaklı projelerle yalnızca ekonomik kazanım değil, çevresel sürdürülebilirlik de gözetiliyor. Rehabilitasyon tamamlandığında, yılda tahmini bir milyon lira enerji tasarrufu sağlanacak.

VATANDAŞLA BULUŞMA VE ÇALIŞMALAR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı çerçevesinde Akyazı ilçesindeki Fatih Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Akyazı’daki devam eden projeler hakkında bilgi veren Alemdar, kısa sürede Akyazı’nın merkezi ve altyapısının yenileneceği bilgisini aktardı. Ayrıca, ilçeye değer katacak Karacasu Deresi Rekreasyon Projesi’ndeki üst yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. “Yahyalar Mahallemizde çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bizler Akyazı’yı seviyoruz ve Akyazı için taş üstüne taş koyma noktasında gayret gösteriyoruz” görüşünü dile getiren Alemdar, göreve başladıkları günden beri vatandaşlarla iletişim halinde olduklarını belirtti. Sorun ve taleplerin dinlendiği vurgusunu yapan başkan, “Sorumluluğumuzun farkındayız. Tüm dava arkadaşlarımızla ve muhtarlarımızla ilçemiz için istişarelerimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla hareket ederek ilçemiz ve şehrimizin geleceği için kararlılıkla adımlarımızı atıyoruz.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞIN YANINDA OLMA VURGUSU

AK Parti Milletvekili Murat Kaya, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, belediye başkanlarımız mahallelere kadar inerek sizlerin sıkıntılarını dinliyorlar. Bizler de programlarımız elverdiği ölçüde kendilerinin yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 6 yıldır hizmet etme gayretinde olduklarını belirterek, ilçeye birçok proje kazandırıldığını ve çalışmalarının hızla sürdüğünü aktardı. Ayrıca AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in de katıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören, bölge halkı ve büyükşehir bürokratları da yer aldı.