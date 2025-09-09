Sason Balı Coğrafi İşaret Aldı

COĞRAFİ İŞARETİN TESCİLİ

Batman’ın Sason ilçesinde üretilen “Sason balı”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescilleniyor. 2023 yılında Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan başvuru sonucu, Sason balına coğrafi işaret verilmesi dolayısıyla Valilikte bir program düzenleniyor. Bu programda, Kaymakam Furkan Başar, coğrafi işaret tescil belgesini Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’e sunuyor.

YÜKSEK KALİTE VURGUSU

Canalp, burada yaptığı açıklamada Sason balının sadece Türkiye’de değil, dünyanın en kaliteli ballarından biri olduğunu ifade ediyor. Balın kalitesini belirleyen çeşitli parametrelerin olduğunu dile getiren Canalp, bu parametreler arasında en önemlilerinden birinin balın prolin değerinin bulunduğunu vurguluyor. Söz konusu değerin, balın üretildiği coğrafyadaki bitki çeşitliliği ve zenginliğini gösterdiğini kaydeden Canalp, Sason balının 1600-1700 arasında prolin değerine sahip olduğunu aktarıyor.

GURUR DUYULAN YENİLİK

Canalp, “Bu kaliteli balımız artık coğrafi işaretle de tescillenmiş oldu. Bunu bütün Türkiye’ye ve dünyaya ilan etmekten gurur duyuyoruz.” diyerek, Sason balının uluslararası çapta tanıtımı açısından önemli bir adım atıldığını belirtmiş oluyor.