Sason Çileği İlk Hasadını Yaptı

ORGANİK ÇİLEK HASADI BAŞLADI

Batman’ın Sason ilçesinde, bu yıl organik çilek hasadına başlandı. İlk elden elde edilen ürünler, kilosu 70 lira ve kasa fiyatı 200 liradan satışa sunuluyor. 18 yıl önce deneme amaçlı olarak ekimi yapılan organik çilek, giderek birçok ailenin geçim kaynağı haline gelerek, ilk ürünlerle birlikte Batman, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve çevresindeki illere ulaşıyor.

BEKLENEN BEREKETLİ HASAT

Sason’da bu yıl gerçekleşen hasatla ilgili olarak, üreticilerden Hasan Erdem, “Yağışların mevsim normallerinde seyir etmesi çilekte verimi artırdı” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, “İlk hasadımızı Batman ve çevre illerine göndererek satışa sunuyoruz. Yağışlar normal düzeyde olduğu için ürünlerde kayıp veya gecikme olmadı. Havalar ısındıkça ürünlerimiz artacak ve Türkiye’nin diğer bölgelerine de çilek göndereceğiz” diye belirtti.

ÖZGÜN VE HORMONSUZ ÜRETİM

Tahsin Özdemir, Sason çileğinin kendine has özelliklerine değinerek, “Hormonsuz ve organik çilek üretiyoruz. Çileğimiz, kokusu, rengi ve tadıyla farklı bir türdür. Bu nedenle büyük rağbet görüyor” dedi. 2007 yılında tütüne alternatif olarak sadece 3 aile ile başlayan çilek üretimi, devletin destekleri sayesinde bu yıl 400 aile için geçim kapısı haline geldi.