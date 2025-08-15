Sason’da Hırsızlık Yapan Üç Şahıs Yakalandı

SUÇUN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Batman’ın Sason ilçesinde bir markette gerçekleştirilen hırsızlık olayı dikkat çekti. Üç şahıs, dondurma dolabını zorlayarak açarak içerisine girdi ve dolaptan dondurma alarak kaçtı. Olay yerindeki dolabın değeri 100 bin TL olarak belirlendi, çalınan dondurmaların ise 100 TL değerinde olduğu açıklandı.

HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olay sonrası, Sason İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları ile şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte, ekipler, üç zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan haftanın zanlıları, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adli makamlara gönderildi.