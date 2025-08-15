Haberler

Sason’da Hırsızlık Yapan Üç Şahıs Yakalandı

SUÇUN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Batman’ın Sason ilçesinde bir markette gerçekleştirilen hırsızlık olayı dikkat çekti. Üç şahıs, dondurma dolabını zorlayarak açarak içerisine girdi ve dolaptan dondurma alarak kaçtı. Olay yerindeki dolabın değeri 100 bin TL olarak belirlendi, çalınan dondurmaların ise 100 TL değerinde olduğu açıklandı.

HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olay sonrası, Sason İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları ile şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte, ekipler, üç zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan haftanın zanlıları, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adli makamlara gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Enerjisa Enerji, TSRS uyumlu raporunu yayımladı

Enerjisa Enerji, 2018'den bu yana düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu'na 2024 yılı için Türkiye'nin yeni sürdürülebilirlik standartlarına da uyumlu içerikler ekleyecek.
Haberler

Eşref İnci’nin Dükkanında Kötü Kokular

Antalya'da uzun süre iş yerini açmayan bir kişi, kötü kokuların yayılması üzerine ölü bulundu. Olay, çevredeki insanları alarma geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.