Sason’da Kaçan 15 İnek Bulundu

İNEKLERİN KAÇIŞI VE BULUNMA SÜRECİ

Batman’ın Sason ilçesinde, bir ağıldan kaçan 15 inek, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine geri veriliyor. Olay, 5 Mayıs’ta Sason ilçesine bağlı Kelhasan Mahallesi’nde gerçekleşiyor. M.T.’nin evinin 300 metre kadar uzağındaki ağılında bulunan toplam 20 inek, tel örgüleri kırarak kaçıyordu.

M.T.’NİN İHBARI VE JANDARMANIN ÇALIŞMALARI

M.T., yaptığı aramada 5 ineği bulabiliyor. Fakat diğer hayvanları bulamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbar doğrultusunda olay yerine hızla ulaşan jandarma ekipleri, kayıp 15 ineği 6 Mayıs’ta tespit ederek sahibine teslim ediyor.

OLAYIN SONUCU VE KAMERALARDAN GÖRÜNTÜLER

Kamera kayıtlarına göre, bu olay Batman’dan kaçan ineklerle ilgili bir durum olarak kaydediliyor. Bayram Ayhan tarafından görüntülenen bu anlar, hayvanların kaçış sürecini gözler önüne seriyor.