Sason’da Kardeşler Anıldı, Unutulmaz

30 YIL ÖNCEKİ KATLİAMDA ŞEHİT OLAN KIZ KARDEŞLER ANILDI

Batman’ın Sason ilçesinde, 30 yıl önce korucu ağabeyleri ve babalarına yemek götürürken teröristler tarafından 27 kurşunla şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik, anma etkinliği düzenlenerek dualar ile yad edildi. Topluca köyünde, 30 yıl önce PKK mensupları tarafından saldırıya uğrayan iki kız kardeş, şehit edildikleri tepede hayır duaları ile anıldı.

ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Etkinliğe katılan akrabaları ve köylüler, şehit kardeşler için Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Sason Şehit Aileleri Gazilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, bu tepenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Çelik, “Bu tepede nöbette olan babam ve ağabeylerime yemek götürmeye çalışırken şehit edilen ve burada kanları dökülen iki melek kardeşimden bahsediyoruz. Hiçbir suçu olmayan, günahsız öğrenciler burada güvenliğimizi sağlayan koruculara yemek götürürken teröristler tarafından pusuya düşürüldüler” şeklinde ifade etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Çelik, terör örgütü PKK’nın feshetme sürecinin, polisin, askerin ve güvenlik korucularının saygın mücadelesiyle birlikte devletin duruşuyla gerçekleştiğine dikkat çekti. “Sürece katkı sağlayan güvenlik güçlerimize ve bu bölgenin temeli olan güvenlik korucularına çok teşekkür ediyoruz çünkü onlar bayrağımızı dalgalandırmak için en sevdiklerini feda ederek kararlı bir mücadele yürüttü” dedi.

UNUTULMAYACAKLAR

Hüsna ve Sabriye’nin yeğeni Hüsna Çelik, “Bugün buraya şehit olan halalarımı anmak için geldik. Şehit edildiklerinde benden daha küçüktüler. Teröristler tarafından öldürüldüler. Bir halamın adı Hüsna olduğu için benim adımı da Hüsna koydular” diye konuştu.