Sason’da Kaybolan Hayvanlar Bulundu

KAYBOLAN HAYVANLAR BULUNDU
Batman’ın Sason ilçesinde kaybolan 15 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine geri verildi. Sason’un Kelhasan Mahallesi’nde, etrafı çitlerle çevrili bir arazide 15 büyükbaş hayvan kayboldu. Sürü sahibi M.T., durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
JANDARMA HAREKETE GEÇTİ
Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma asayiş ekibi, kaybolan hayvanları bulmak amacıyla bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerine başladı. Yaklaşık 2 saat süren ve drone kullanılan çalışmalar sonunda, kaybolan hayvanların 5 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulunduğu belirlendi. Ekipler, tespit ettikleri büyükbaş hayvanları sahibine ulaştırdı.