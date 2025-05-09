Sason’da Kaybolan Hayvanlar Bulundu

HAYVAN KAYBINA MÜDAHALE

Batman’ın Sason ilçesinde kaybolan 15 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine geri verildi. Sason’un Kelhasan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bölgede bulunan bir çitli araziden 15 büyükbaş hayvan kayboldu. Sürü sahibi M.T., durumunu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirerek yardım talep etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇ

Jandarma asayiş ekibi, kaybolan hayvanların bulunması için hemen harekete geçti. Yapılan arama ve tarama çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü ve bu süreçte dron kullanıldı. Ekipler, kaybolan hayvanların 5 kilometre uzaktaki bir ormanlık alanda gizlendiğini tespit etti. Kayıp hayvanlar, ekipler tarafından güvenli bir şekilde bulundu ve sahibine teslim edildi.