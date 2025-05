Sason’da Organik Çilek Hasadı Başladı

BATMAN’DA ORGANİK ÇİLEK HASADI BAŞLADI

Batman’ın Sason ilçesinde organik çileğin hasadına başlandı. 18 yıl önce deneme amaçlı ekimine başlanan bu çilek, her geçen yıl yaygınlaşıyor ve birçok ailenin geçim kaynağı oluyor. İlk hasat, özellikle Batman ile Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve diğer bölge illerine gönderiliyor. İlk hasatta organik çileğin kilosu 70, kasa fiyatı ise 200 liradan satışa sunuluyor.

İlkbahardaki yağışların mevsim normallerinde seyretmesinin ardından bol ve bereketli bir hasat beklediklerini aktaran üretici Hasan Erdem, “Sason’da organik olarak yetiştirilen çilekte 2025 yılının ilk hasadına başladık. İlk hasadımızı Batman ve çevre illere göndererek satışa sunuyoruz. İlk hasadın kilogram fiyatı 70 liradır. Kasa halinde ise 200 liradan satışa sunuyoruz. Yağışlar mevsim normallerinde seyir ettiği için ürünlerde herhangi bir kayıp veya gecikme olmadı. Bereketli, bol bir hasat bekliyoruz. Havalar ısındıkça ürünlerimizde artış yaşanmasının ardından Türkiye’deki diğer bölgelerimize de çilek göndereceğiz” şeklinde konuştu.

HORMONSUZ VE ORGANİK ÇİLEK ÜRETİYORUZ

Sason çileğinin kendine has kokusu, rengi ve tadıyla farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Tahsin Özdemir, “İlçemizde 2025 yılının ilk çilek hasadına başlandı. Sason çileğini hormonsuz ve organik olarak üretiyoruz. Önce elde ettiğimiz ürünleri Sason ve çevre illere göndererek satışa sunuyoruz. Çileğimiz, kendine has kokusu, rengi ve tadıyla farklı özelliklere sahip bir türdür. Bu yüzden çileğimiz büyük rağbet görüyor” dedi. Sason’da tütüne alternatif olarak 2007’de üç aile ile başlayan çilek üretimi, devletin sağladığı desteklerle her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor ve bu yıl 400 aile için geçim kaynağı haline geliyor.