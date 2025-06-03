Sason’da Psikolojik Sorunlu Oğul, Teslim Oldu

SASON’DA REHİNE KRİZİ

Batman’ın Sason ilçesinde, ailesini tahra ile rehin alan bir şahıs, yaklaşık 6 saatlik bir ikna sürecinin ardından teslim oldu. Olay, Yaylatepe Mahallesi’nde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 30 yaşındaki M.Ö.G., annesi, babası ve kız kardeşini kaldıkları evde tahra ile rehin aldı. Bölgeye yapılan ihbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, polis ve özel harekat polisleri olay yerine sevk edildi.

YAKLAŞIK DÖRT SAAT MAHSUR KALDILAR

Yaklaşık 4 saat boyunca evde mahsur kalan aile üyeleri, jandarma eşliğinde itfaiye ekipleri tarafından, itfaiyenin sepetli aracı yardımıyla evden güvenle indirildi. M.Ö.G., 6 saatlik ikna çabalarının ardından teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs, tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

SAĞLIK SORUNLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Rehin alınan baba Yasin G., oğlunun 15-20 yıldır psikiyatri tedavisi gördüğünü ifade ederek, “Aynı odadaydık. Herhalde son aylarda ilacını kullanamadı. Son bir hafta hastanede yattı, taburcu olduğunda kontrole gitmedi. Niye gitmediğini sordum, küfür etti. Kapıyı üstüme kapattı, elinde tahra vardı” şeklinde konuştu. Olay, ailenin yaşadığı travmayı gözler önüne serdi.