Sason’da Şehitler Anma Etkinliği Düzenlendi

ŞEHİTLERİ ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Batman’ın Sason ilçesinde, vatan için can veren kahramanların aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir şehitleri anma etkinliği yapıldı. Her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bir dizi program gerçekleştirildi. Etkinlikte, ilçedeki şehit yakınları ile birlikte şehit kabirleri ziyaret edilerek, vatan savunmasında şehit düşen kahramanlar için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARI HİÇ UNUTULMAYACAK

Sason Erdemli şehitliğinde yapılan etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların aziz hatıralarını her zaman yaşatacaklarını ve unutmayacaklarını vurguladı. Çelik, “Bu gün buradaki şehitlikte, Şehitler Haftası nedeniyle şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarına sahip çıkmak için aileleri ile birlikte şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Biz onları hiç bir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna aziz canlarını veren şehitlerimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz. Onları kalbimizin tam ortasında yaşatıyoruz. Bizler de onların ulaştığı mertebeyi arzuluyor ve onların şefaatlerine nail olmak için çabalar sarf ediyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize de acil şifalar versin” dedi.

GÖZÜMÜ KIRPMAZDAN ŞEHADETE KOŞARIM

Etkinlikte konuşan İdlib şehidi Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur da kendi hikayesini paylaştı. “Ben terörle mücadelede gazi oldum. Benim oğlum da 2022’de İdlib saldırısında şehit düştü. Şehitlerimiz bizim gururumuzdur. Bu gün yine fırsatım olursa şehadeti arzular ve gözümü kırpmadan şehadete koşarım. Allah devletimize zeval vermesin. Bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmıyor. Sürekli takip ediyor ve bizimle dayanışma halindedir. Şehitleri hiç bir zaman unutmayız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.