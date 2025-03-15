Sason’da Tatlıcılar Ramazan Yoğunluğunda

RAMAZAN AYINDA YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSU

Batman’ın Sason ilçesinde Ramazan ayının girmesiyle tatlıcılar yoğun bir çalışma temposuna girmiş durumda. İftar sofralarının vazgeçilmez parçaları olan tulumba, halka ve cevizli kadayıf tatlıları büyük ilgi görüyor, bu da üreticilerin iş yükünü artırıyor. 50 yıllık tecrübeye sahip tatlı ustası Fatih Lenk, Ramazan ile birlikte tatlı satışlarının önemli ölçüde arttığını belirtiyor. Lenk, “Biz bu mesleği 50 yıldır bu işte çalışan babamızdan öğrendik. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da tatlı tüketimi oldukça fazla. Hem görsel olarak hem de sıcak olduğu için iftara yakın en fazla halka tatlısı, tulumba ve taş kadayıf tatlısı çok tercih ediliyor. Biz de buna göre hazırlıklarımızı tamamladık ve üretime başladık. Bu günde cevizli, fıstıklı kadayıf ve baklava çeşitleri başta olmak üzere çeşitli tatlılar yaptık. İnşallah bereketli bir ay geçiririz” diyor.

SICAK TATLIYA YOĞUN İLGİ

İlçede yapılan sıcak tatlıların vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını ifade eden vatandaşlardan Harun Yalçın, “Burası Ramazan ayında sürekli sıcak tatlı çeşitleri çıkarıyor. Biz de akşam eve giderken alıp gidiyoruz. Sason’da çıkardıkları bu tatlıyı severek tüketiyoruz. Bu ustalar babalarından öğrendikleri mesleği sürdürüyor. Çok temiz olduğu için tercih ediyoruz. Çocuklar da sevdiği için sürekli alıyoruz. Genellikle halka tatlısı, tulumba ve taş kadayıf tatlısı alıyoruz” diyor.

BATMAN’DA RAMAZAN TATLILARI

Sason’daki tatlı ustalarının Ramazan ayındaki yoğun çalışmaları, hem yöredeki talebi karşılamak hem de geleneksel lezzetleri sürdürebilmek adına büyük bir çaba gösteriyor. Her yıl oldukça fazla talep gören tatlılar, bu Ramazan ayında da ilgiyle karşılanıyor. Ustaların özverisi sayesinde sıcak tatlılar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.