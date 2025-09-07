Haberler

Sason’da Yangın Paniği Yaşandı

DAĞÇATI SOĞANLI KÖYÜNDE YANGIN PANİĞİ

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Dağçatı Soğanlı köyünde bir evde yangın çıktığı haberleri paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Bende Akkuş’a ait olan evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı. Yangın ihbarının ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı ve alevleri söndürdü. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmadı; ancak ev kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

