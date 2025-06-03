Şatı Süreç, Temiz Bir Gelecek Sağlar

ÇEVRE MİRASIMIZ VE SORUMLULUĞUMUZ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, “Sürdürülebilir çevre, güçlü bir gelecek demektir. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras, temiz bir hava, sağlıklı bir toprak, yaşanabilir bir çevredir.” diye belirtti. Kadın Kolları Başkanlığı, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” çerçevesinde Kızılcahamam Millet Bahçesi’nde “Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek Programı” düzenledi. Ercan, konuşmasında çevre korumanın önemine dikkat çekti. AK Parti Kadın Kolları olarak çevre korumanın sadece bir siyasi yaklaşım değil, aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani sorumluluk olduğuna inandıklarını ifade etti.

PLASTİK KİRLİLİĞİNE SON VERMEK GEREKEN BİR KONUDUR

Ercan, bu yılın temasının “Plastik kirliliğine son ver” olduğunu hatırlattı ve kadınların çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında öncü bir rol oynadığını vurguladı. Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çevre dostu şehircilik anlayışını hayata geçirdiklerini, millet bahçeleri ile şehirlerin nefes aldığını ve atık yönetimi projeleri ile israfı önlemek amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi”nin sadece Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde de takdir topladığını aktardı.

KIZILCAHAMAM VE GELECEK HEDEFLERİMİZ

Ercan, Kızılcahamam’ın 2019 yılında bu proje için pilot ilçe olarak seçildiğini hatırlatarak, burada geri dönüşüm sistemleri, atık toplama merkezleri ve depozito iade noktaları gibi uygulamaların yapıldığını dile getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde pilot ilçe ve il sayısını yedi bölgeye yayarak, Kızılcahamam ve Sakarya gibi örnekleri artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. “Gelin, daha yaşanabilir bir Türkiye’yi birlikte inşa edelim” dedi.

Ercan, Türkiye’nin çevre politikalarını şekillendirirken yalnızca doğayı korumakla kalmayıp, sürdürülebilir kalkınma, iklim adaleti ve yeşil dönüşümü de dikkate alan bir vizyon sunduğunu ifade etti. “Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken, doğayla barışık, çevreye saygılı ve gelecek kuşakları önceleyen bir anlayışla yol almak zorundayız.” şeklinde konuştu. Kadın Kolları’nın çevre bilincinin yaygınlaştırılmasındaki rolünün önemine değinen Ercan, Türkiye’nin en büyük kadın hareketi olduklarını vurguladı. “Gelin, hep birlikte doğayla barışık bir gelecek için el ele verelim, daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Türkiye’yi birlikte inşa edelim.” ifadelerini kullandı. Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na “Sıfır Atık” hareketini başlattığı için teşekkür etti. Konuşmasının ardından Ercan, Kızılcahamam Millet Bahçesi’ndeki Sıfır Atık Eğitim Alanı ve Serası ile geri dönüşüm atölyesini ziyaret etti ve burada çocuklarla birlikte yumurta kartonlarına çiçek ekti.