Sav Kasabası’nda Denetim Yapıldı

DENETİMLER HUZUR VE GÜVENİ SAĞLIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sav Kasabası ve 5 mahallede eş zamanlı denetimler düzenliyor. Bu denetimlerde, hem araçlar hem de şahıslar üzerinde sorgulama işlemleri gerçekleşiyor. Yapılan kontroller sonucunda kusurlu olduğu tespit edilen araçlar hakkında yasal işlemler uygulanıyor.

MODİFİYE VE ABARTI EGZOZ DENETİMİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla modifiye ve abartı egzoz sahibi araçların denetimini gerçekleştiriyor. Dün akşam saatlerinde yapılan bu uygulama, Sav Kasabası’nın yanı sıra Vatan, Karaağaç, Kepeci ve Modernevler mahallelerinde toplamda 10 farklı noktada gerçekleştirildi. Denetimlerin etkinliği, güvenli bir ulaşım ortamı oluşturmak adına önem taşıyor.