Savan Günay, Eskişehir’de Öldü

Savan Günay Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. 58 yaşındaki emekli doktor Savan Günay’dan uzun süredir haber alamayan arkadaşları, durumu ihbar etti. Ekipler, Günay’ın evine girdiklerinde, kötü bir gerçekle karşılaştı. Ani vefatı, yakınlarını derin bir üzüntüye soktu. Peki, Savan Günay kimdir ve hangi alanda çalışmalar yaptı?

SAVAN GÜNAY’IN HAYATI

1967 yılında Ankara’da dünyaya gelen Savan Günay, eğitim hayatına önce Ankara Çankaya İlkokulu’nda başladı. Daha sonra ortaokulu İzmir Türk Koleji’nde ve liseyi Antalya Koleji’nde tamamladı. 1984 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giren Günay, 1990 yılında Tıp Doktoru unvanını alarak meslek hayatına Ankara Etimesgut Sağlık Grup Başkanlığı’nda başladı ve Antalya Devlet Hastanesi’nde acil hekimi olarak görev aldı. Siyaset alanında da aktif olarak görev yapmış, bir partinin Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı’nı üstlenmiş ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı merhum Dr. Veysel Atasoy’un danışmanlığını yapmıştır. 1994 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1998 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı unvanını aldı. 2006 yılına kadar klinik şefliği yaptıktan sonra özel sektöre geçti.

Savan Günay, Sabah Gazetesi Akdeniz Eki’nde köşe yazarlığı yapmanın yanı sıra Eyilik TV ve VTV’de sağlık ile şiir programları sundu. Şiirlerinden biri olan “Türk Bayrağı”, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bazı birliklerinde motivasyon amaçlı kullanılıp Cumhurbaşkanlığı arşivine alındı. 2020 yılında Eskişehir’e yerleşen Günay, mesleki bilgisini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yeni projeler geliştirmeye başladı ve 2021 yılında kendi sağlık ithalat-ihracat şirketini kurdu. 33 yıllık kariyerinde tıp dışında medya, edebiyat ve girişimcilik alanlarına da aktif olarak katkıda bulundu.

ÖLÜMÜ VE KESİN NEDENİ İNCELEME ALTINDA

Savan Günay, Tepebaşı ilçesindeki evinde yalnız yaşamaktaydı. Hoşnudiye Mahallesi’ndeki 7 katlı binanın 2. katında oturan Günay, arkadaşları tarafından uzun süre haber alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla eve girerek Günay’ı yatak odasında hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Günay’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kesin ölüm nedeni ise adli tıp incelemesi sonrasında belirlenecek. Savan Günay, kanser tedavisi üzerine yaptığı 26 farklı çalışma ile tanınıyordu. Mayıs ayında bir açıklamasında “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm” demişti.