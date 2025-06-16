Savan Günay’ın Ölümü Belirsiz Kaldı

SAVAN GÜNAY’IN ÖLÜMÜ GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYOR

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşanan bir olay, Savan Günay’ın ölümüyle ilgili soruları gündeme getiriyor. Günay’dan uzun süre haber alamayan arkadaşlarının polis ekiplerine başvurması sonrasında, olay yerine müdahale edildi. Evinde hareketsiz bulunan Günay’ın kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacak. Peki, Savan Günay öldü mü, öldürüldü mü? İşte detaylar…

Emekli doktor Savan Günay, Hoşnudiye Mahallesi’ndeki evinde hayatını kaybetmiş bir şekilde bulundu. Onunla iletişim kuramayan bir arkadaşı temizlik görevlisini yönlendirmiş; kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuştur. Polis ekipleri, olayla ilgili bir soruşturma başlatarak Savan Günay’ın ölüm nedenine dair adli tıp raporunu beklemektedir. Şu an için ölümün doğal nedenlerle mi yoksa dış müdahale ile mi gerçekleştiği net olarak bilinmiyor.

Dr. Savan Günay, uzun yıllar çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekliliğinde alternatif tıp üzerinde çalışmalar yürütmüştü. Özellikle “Magna Lunaca” ve “MagnaNova7” isimli destek ürünleri ile kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum… Bana yapmadıklarını bırakmadılar” diyerek çeşitli çevreleri eleştirmişti.