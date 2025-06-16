Savan Günay’ın Ölümü Şüpheli

OLAYIN ARKA PLANI

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşanan olay, Savan Günay’ın hayatını kaybetmesiyle gündemi meşgul ediyor. Günay’dan günlerdir hiçbir haber alamayan arkadaşları, durumu fark ederek durumu polise bildirdi. Evinin içinde hareketsiz bulunan Günay’ın kesin ölüm nedeni, adli tıp incelemesi sonrasında açıklığa kavuşacak. Savan Günay, hayatını kaybetmiş haldeki durumu ile ilgili soru işaretleri bulunuyor.

SAVAN GÜNAY’IN SON DURUMU

Emekli doktor Savan Günay, Hoşnudiye Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu. Arkadaşlarından biri, Günay’dan haber alamadığı için temizlik görevlisini yönlendirmiş. Kapının açılmaması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilmiş. Şu an için Savan Günay’ın ölüm nedeninin doğal sebeplerle mi yoksa dış müdahale ile mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

Uzun yıllar çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Dr. Günay, sonrasında alternatif tıp alanında çalışmalar yürütmeye başlamıştı. “Magna Lunaca” ve “MagnaNova7” gibi destek ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum… Bana yapmadıklarını bırakmadılar” diyerek eleştirilerde bulunmuştu. Bu durum, onun sağlık alanındaki tartışmalı durumu ve çevreleriyle olan sorunlarına işaret ediyor.