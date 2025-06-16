Savan Günay Tepebaşı’nda ölü bulundu

Savan Günay Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. 58 yaşındaki emekli doktor Savan Günay’dan uzun bir süre haber alamayan arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Savan Günay’ın evinde, acı bir manzarayla karşılaştı. Ani ölümü, sevenlerini derin bir üzüntü içerisine soktu. Peki, Savan Günay kimdir? Dr. Savan Günay kaç yaşındaydı, nerede doğmuştu?

Eğitim Geçmişi ve Kariyeri

1967 yılında Ankara’da dünyaya gelen Savan Günay, ilköğrenimini Ankara Çankaya İlkokulu’nda, ortaokul eğitimini İzmir Türk Koleji’nde, lise eğitimini ise Antalya Koleji’nde tamamladı. 1984 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kabul edilen Günay, 1990 yılında Tıp Doktoru unvanını alarak meslek hayatına adım attı. İlk görev yeri Ankara Etimesgut Sağlık Grup Başkanlığı oldu, ardından Antalya Devlet Hastanesi’nde acil hekimliği yaptı. Bir süre siyasette de yer aldı; bir partinin Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve merhum Dr. Veysel Atasoy’un danışmanlığını üstlendi. 1994 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimine başladı ve 1998 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Antalya Devlet Hastanesi’ne atandı. 2006 yılına kadar klinik şefliği yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya yöneldi.

Medya ve Yazarlık Faaliyetleri

Savan Günay, Sabah Gazetesi Akdeniz Eki’nde köşe yazarlığı yaptı ve sağlık programları ile şiir programları hazırladı. “Türk Bayrağı” isimli şiiri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde motivasyon amacıyla kullanılmış ve Cumhurbaşkanlığı arşivinde de yer almıştır. 2020 yılında Eskişehir’e taşınan Günay, mesleki bilgisini daha geniş bir kitleyle paylaşmak amacıyla yeni projeler geliştirmeye başladı. 2021 yılında kendi sağlık ithalat-ihracat şirketini kurarak girişimcilik serüvenine adım attı.

Ölüm ve Soruşturma Süreci

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan emekli doktor Savan Günay, evinde ölü bulundu. Hoşnudiye Mahallesi’ndeki 7 katlı bina içerisinde yaşayan Günay’dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Savan Günay’ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, Günay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeni araştırılıyor ve belgelere göre Dr. Günay, kanser tedavisi konusunda 26 farklı çalışma yapmıştı. Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunacayı çıkardım… Bana yapmadıklarını bırakmadılar” demişti. Günay’ın kesin ölüm nedeni, adli tıp incelemesi sonrasında ortaya çıkacak.