Savarona’nın Yeni Hikayesi Başlıyor

YENİ HİKAYE BAŞLIYOR

Savarona yatının yeni hikayesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan yatın tekrar deniz kuvvetlerine kazandırılması yönündeki önerisiyle başladı. Bu bağlamda, yat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilerek Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun talimatıyla hazırlanan üç alternatif plan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a sunuldu. Bu sunum sonrasında restorasyon kararı alındı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun talimatıyla, Deniz Müzesi’nde bulunan Atatürk’e ait çeşitli objeler de Savarona’ya getirildi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Uzun yıllar kullanılmayan Savarona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Emine Erdoğan’ın girişimleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, yat yeniden donanmaya katılıyor. Savarona, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri’ne ait 7 gemiyle beraber 24 Ağustos Pazar günü İstanbul’da Boğaz geçişi yapacak.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Boğaz geçişi için vatandaşlara çağrıda bulundu ve “’Donanmasız Anadolu olamaz’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde bu geçişi gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı Boğaz boyunca bekliyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu geçişin 13.30’da Sarıyer’den başlayacağını ve akşam 17.00’de Cumhurbaşkanlığı tarafından selamlanacağını belirtti.

MÜHİM KAZANIMLAR

Yetkin, “Milli gemilerimiz artık bayrağımızı gururla dalgalandırıyor ve haklarımızı koruyor. En büyük kazanım budur” diyerek, Cumhurbaşkanına ve destek veren komutanlara teşekkürlerini sundu.

MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkin ayrıca, Savarona’nın 17 Ağustos 2023’ten itibaren Deniz Kuvvetleri’ne devredildiğini ve modernizasyon ile bakım çalışmalarına başlandığını ifade etti. “Bu kadar büyük bir gemiyi 10 ayda emniyetli seyir yapabilecek hale getirdik” dedi.

EĞİTİM AMACIYLA KULLANILACAK

İstanbul Tersanesi Komutanı, yapmış oldukları güncellemeler sayesinde geminin birçok ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti. Ayrıca, geminin halkla paylaşılacağı liman ziyaretleri ve deniz öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılmasının da planlandığını duyurdu.

ATATÜRK’E AİT EŞYALAR

Yatta bulunan Atatürk’e ait eşyalara dikkat çekerek, “Atatürk’ün bornoz takımları, terlikleri ve yatak takımları burada bulunuyor. Ayrıca, Atatürk’ün yazdığı bir mektup da burada saklanıyor” şeklinde bilgi verdi. Aynı zamanda, Atatürk’ün çalışma odasının ve yolculuk yaptığı bavulun da yer aldığını kaydetti.

KADIN SUBAYLAR DA GÖREVDE

Gemide görev yapan iki kadın subaydan biri olan TCG Savarona Elektronik Subayı Deniz Üsteğmen Ece Obay, Savarona’da görev yapmanın tüm kadınlar adına büyük bir onur ve mutluluk olduğunu vurguladı.