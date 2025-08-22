Savarona Yatı 24 Ağustos’ta Selamlayacak

TEKNOFEST İÇİN MÜKEMMEL BİR HAZIRLIK

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası olan Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte 24 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nı selamlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cepheden cepheye taşıdığı kitapları konulan bavulu, hastalığı sırasında kanının bulaştığı örtü, çalışma masası gibi özel eşyalarının yer aldığı Savarona, Gazi’nin son günlerinin tanığı olmuştur. Savarona’nın yeni hikayesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önerisiyle başlamış, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilmesiyle geniş bir restorasyon sürecine girmiştir.

YATILARIN YENİDEN YENİLENMESİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun talimatı ile hazırlanan alternatif planlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’a sunularak restorasyon kararı alınmıştır. Denize kazandırılan Savarona, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından yeniden donanmaya katılmıştır. İstanbul’da Boğaz geçişi yapacak olan Savarona, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ile birlikte 24 Ağustos Pazar günü ise İstanbul Boğazı’nda halkı selamlayacak.

SAVARONA VE ATATÜRK’ÜN HATIRALARI

İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Geminin 1931’de Almanya’da inşa edildiğini, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda 24 Mart 1938’de satın alındığını belirterek, Atatürk’ün 56 gün boyunca gemide kalarak önemli kararlara imza attığını ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, burada başbakan ve bakanlar kurulu ile bir araya gelmiş, önemli meseleler hakkında kararlar almıştır. Yatta bulunan hatıralar arasında Atatürk’ün kişisel eşyaları ve çalışma odası yer alıyor.

MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI

Yetkin, Savarona’nın 17 Ağustos 2023’ten itibaren Deniz Kuvvetleri’ne devredildiğini, modernizasyon ve bakım çalışmalarının başlandığını söyledi. Gemi, 136 metre uzunluğunda ve 5 bin ton ağırlığında olup, donanmaların en büyük 5. gemisi konumundadır. Restorasyon sürecinde, gemide toplamda 60 ton sac değişimi ve 80 ton asbest temizliği gerçekleştirildi. Yetkin, geminin ilk seferini 17.2 knot hızla gerçekleştirdiğini ve gelecekte halk ile buluşturulacağını belirtti.

HALKLA BULUŞMA HEDEFİ

TCG Anadolu, Savarona Yatı ve diğer 7 geminin gerçekleştireceği Boğaz geçişi etkinliği için vatandaşa çağrıda bulunan Yetkin, “Donanmasız Anadolu olamaz” diyerek, Türk denizciliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. 24 Ağustos’ta gerçekleştirilecek etkinlik, halkın ve devlet büyüklerinin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlanacak.

KADIN SUBAYLARIN ROLÜ

Gemide görev alan TCG Savarona Elektronik Subayı Deniz Üsteğmen Ece Obay, Atatürk’ün mirasına hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu belirtti. Uzmanlık alanında kadınların temsiline vurgu yaparken, bu görevle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerine bağlılığını hissettiğini ifade etti.

TARİHE TANIKLIK EDEN BİR GEMİ

TCG Savarona Komutanı Deniz Albay Ali Çetindemir de geminin sembolik anlamına ve milletin tarihine olan bağlılığa değindi. Savarona’nın kuşaktan kuşağa aktarılacak bir emaneti temsil ettiğini belirterek, görevini layıkıyla yerine getirme çabasını sürdüreceğini ifade etti. Atatürk’ün vizyonunu ve Cumhuriyet’in değerlerini her adımda hissettiğini vurgulayarak, bu sorumluluğu taşımanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.