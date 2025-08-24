Savarona Yatı’nda Gençler Duygularını Paylaştı

TEKNOFEST GEÇİŞ TÖRENİNE KATILAN GENÇLER DUYGULARINI PAYLAŞTI

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası olan Savarona yatı, İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek geçiş töreninde, Türk donanmasının seçkin platformlarıyla birlikte yer alacak. Bu görkemli etkinlikte, Savarona yatı, TCG Anadolu dahil Deniz Kuvvetlerinin milli gemileri ile İstanbul’u selamlayacak. 13 üniversite öğrencisi, bu özel geçişte yer almak üzere Sahil Güvenlik botlarıyla Sarıyer’deki iskelesinden yatıya bindi. Gençlere, TCG Savarona’nın tarihçesi ve restorasyon süreci hakkında bilgi verildi. Ayrıca, milli gemilerin yer aldığı geçit eğitimine katıldılar. Öğrenciler, yatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dinlendiği oda ve diğer alanları ziyaret ederek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği öğrencisi Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’ya binişlerinin çok heyecan verici olduğunu belirtti. T3 Vakfı’na teşekkür eden Işıkelekoğlu, “Atatürk’ün yenilenmiş yadigârını görmek bizim için büyük bir şans. Savarona’yı gördüğümüzde heyecanlandık. İçeride Atatürk’ün yatak odası ve çalışma masası gibi alanları ziyaret ettik. Yerli ve milli gemilerimizi bir arada görmek çok kıymetli.” dedi.

GELECEK NESİLLERE KATKI

Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız, geçişe katılmanın kendisi için heyecan verici olduğunu dile getirdi. Savarona’nın ilk ziyaretçilerinden olduklarını belirten Yıldız, “Atatürk’ün çalışma masası çok ilgi çekiciydi. Donanmamızın gücüne ve milli teknoloji hamlesine tanıklık etmek gurur verici. Gelecek nesiller olarak bu sürece katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜRLER VE HEYECAN

Muhammet Berat Uyaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Savarona’nın restore edilip halkın kullanımına sunulması için teşekkür etti. Uyaroğlu, “TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki bu etkinlik çok özel bir gün. Geçiş için heyecanlıyım.” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK’ÜN ODASININ ETKİSİ

Yusuf Kurşun, Savarona’yı görmekten duyduğu heyecanı paylaştı. Atatürk’ün odasındaki eşyaların kendisini etkilediğini anlatan Kurşun, “Odanın farklı bir kokusu var. Atatürk’ün kitaplarını taşıdığı bavul, nasıl bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Geçit törenine katılacak olmamız harika bir deneyim.” dedi.