Savarona Yatı Tekrar Hayata Dönüyor

YATIN HİKAYESİ VE RESTORASYON SÜRECİ

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yer alan Savarona yatının hikayesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bahriyeye kazandırılması önerisiyle şekillendi. Bu teklif üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilen yat için Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu talimatıyla üç alternatifli bir plan hazırlandı ve bu plan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan’a sunuldu. Restorasyon kararı alındıktan sonra, Oramiral Tatlıoğlu’nun direktifi ile Deniz Müzesi’ndeki Atatürk’e ait objeler Savarona’ya getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yapılan kapsamlı restorasyon sürecinin ardından İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Savarona, yeniden donanmaya kazandırıldı. Savarona, geleceği bilimle çizen TEKNOFEST için ‘Mavi Vatan’ da yer alacak.

GEÇİT TÖRENİ VE ETKİNLİKLER

TEKNOFEST Mavi Vatan çerçevesinde, 24 Ağustos Pazar günü İstanbul Boğazı’nda donanmanın en gözde gemilerinin katılacağı gösterişli bir geçit töreni düzenlenecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu etkinlikle, milli teknoloji heyecanı tüm kitlelere ulaşacak. TCG Anadolu, TCG Savarona ve TCG HIZIRREİS denizaltısının bulunduğu Türk Donanması’nın seçkin platformları, 15.30 – 18.30 saatleri arasında Boğaz’da yer alacak. Geçiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayarak Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahtan devam edecek. Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlanmasının ardından Moda, Caddebostan ve Maltepe kıyısında son bulacak ve İstanbul Boğazı bu süreçte muhteşem görüntülere ev sahipliği yapacak.

SAVARONA’NIN TARİHİ VE ÖNEMİ

Savarona Yatı’nın tarihçesi hakkında bilgi veren İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, “TCG Savarona, 1931 yılında Almanya’da inşa ediliyor. İnşaatı tamamlandıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri’yle olan vergi sorunları nedeniyle uzun süre Almanya’da beklemek zorunda kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o dönemde bir devlet yatı arayışında olduğu için bu yat alınması için girişimlere başlanıyor ve 24 Mart 1938 tarihinde satın alınıyor. 1 Haziran 1938 tarihinde Dolmabahçe’ye gelerek Atatürk’e misafir olma hazırlıkları tamamlanıyor. Atatürk bu gemide 56 gün geçiriyor, bu süreçte önemli tarihi kararlar alınıyor. Ayrıca 1951 ve 1986 yılları arasında Deniz Harp Okulu öğrencilerine eğitim gemisi olarak hizmet verdi ve 1986’dan sonra denizlere veda etti. 2016 yılında modernizasyon faaliyetlerinin ardından tersaneye geri döndü. 17 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda kapsamlı bir modernizasyon süreci başladı. Bu aşamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından üç aşamalı bir plan hazırlandı ve bu plan kapsamında geminin müze olarak muhafaza edilmesi gibi seçenekler değerlendirildi” dedi.

GEMİNİN GEÇİŞİ VE HAZIRLIKLAR

Yetkin, “Tam kabiliyetli bir seyre ulaşmak amacıyla hazırlanan plan onaylandığında, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve gemi personeli ile büyük bir çalışma başlatıldı. 10 ay içerisinde tüm gemimizde gerekli bakım ve onarımlar yapıldı. Gemideki asbest tespiti için geniş çaplı bir inceleme yapıldı ve toplamda 80 ton asbest temizlendi. Ayrıca, geminin ihtiyaç duyduğu kablo yolları ve borular yenilendi, ilave yangın güvenlik sistemleri kuruldu. 2016’dan beri yapılan modernizasyon süreci sonucunda, eğitim faaliyetleri tamamlandı ve gemimiz seyir emniyetine uygun hâle getirildi. 24 Ağustos 2023 tarihinde ‘Zafer Nizam’ adı altında, Deniz Kuvvetlerimizin milli olarak geliştirdiği başka gemilerle birlikte Savarona, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde saat 15.30’da, sonra Rumeli Hisarı’nda saat 16.30’da ve 17.00’de Cumhurbaşkanımızı ‘Çimariva’ adlı bir selamlama ile karşılayacağız. Tüm halkımızın da bu geçiş sırasında Bayraklarıyla bizleri selamlayacağına inanıyoruz. 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, tüm halkımızı 15 parça geminin sergileneceği etkinlikte görmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.