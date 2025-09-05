Savaş Bakanlığı İsmi Değişecek

TRUMP’TAN SERT BİR İMAJ YARATMAK İÇİN YENİ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, ordunun imajını daha sert bir hale getirmek amacıyla, Savunma Bakanlığının adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmeye yönelik bir başkanlık kararnamesine imza atmayı düşündüğünü açıkladı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın bu konu ile ilgili düzenleyeceği bir toplantıyla birlikte söz konusu imzanın atılacağını belirtti.

AD DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YASAL SÜREÇ GEREKEN BİR KONUDUR

ABD yasalarına göre, Trump, Kongreden onay almadan Savunma Bakanlığının adını değiştiremiyor. Bu durum dolayısıyla, Trump’ın imzalayacağı başkanlık kararnamesi ile bakanlığın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirmek amacıyla gerekli tüm süreçlerin başlatılması ve Pentagonun bu doğrultuda hazırlık yapması bekleniyor.

Duyuru Tarihinin GİZEMİ

Beyaz Saray’ın basın mensuplarına gönderdiği günlük programda, Trump’ın cuma öğleden sonra bir duyuru yapacağı bilgisi yer aldı; fakat bu duyurunun hangi konuda olacağı henüz açıklanmadı. Savaş Bakanlığı, 1789 yılında ABD Anayasası’nın yürürlüğe girmesiyle kuruldu ve 1947 yılında, İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden iki yıl sonra, çıkarılan bir yasa ile adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirildi.