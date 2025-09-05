Savaş Bakanlığı Kuruluyor, Tarihi Değişiyor!

YENİ BAKANLIK İSMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın isminin değişeceğini duyurdu. Beyaz Saray’dan gelen bilgilere göre, Trump bugün imzalayacağı 200’üncü başkanlık kararnamesiyle bakanlığın ismini “Savaş Bakanlığı” (Department of War) olarak değiştirecek. Trump, imza töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir araya geleceğini de ifade etti. “Bu savaşı bitireceğiz” diyen Trump, “Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolay olacağını sanmıştım ama en zoru çıktı. Yine de başaracağız” şeklinde konuştu.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Beyaz Saray yetkilileri, “Savunma” kelimesinin pasif bir imaj yarattığını, “S savaş” ifadesinin ise daha güçlü bir duruş sergilediğini aktarıyor. Kararname gereği, ABD Savunma Bakanı resmi yazışmalarda ve törenlerde artık “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak.

TARİHSEL GÖNDERME

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar “Savaş Bakanlığı” adıyla hizmet veren bu kurum, II. Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılanmış ve 1949’da “Savunma Bakanlığı” ismini almıştı. Beyaz Saray, yeni kararın bu tarihsel geçmişe de atıfta bulunduğunun altını çiziyor.

KALICI DEĞİŞİKLİK İÇİN ONAY GEREKİYOR

Ancak bir bakanlığın isminin kalıcı olarak değişmesi için Kongre onayı gerekiyor. Bu yüzden Trump’ın kararı, yalnızca “ikincil kullanım” açısından geçerli olacak. Pentagon ismi ise bakanlığın büyük yerleşkesini tanımlamak için kullanılmaya devam edecek.